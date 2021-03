Bruno Giordano: “Il Napoli ha pagato i tanti infortuni. Osimhen? Sarà devastante” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Il Napoli ha pagato i tanti infortuni. Osimhen esploderà l’anno prossimo“. L’ha detto oggi l’ex attaccante del Napoli Bruno Giordano ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’. “La squadra di Gattuso è ancora in corsa per il quarto posto però deve trovare continuità di risultati, perché ha già perso tanti punti per strada. Purtroppo il Napoli ha avuto tanti infortuni, spesso nello stesso reparto. Ma c’è ancora il tempo per rimediare”. Tempo che va concesso a Osimhen. “Il suo impatto sulla Serie A è stato ottimo -ha detto l’ex punta azzurra- poi sono arrivati quei tre mesi in cui è stato fermo per Covid e infortuni. Penso che nella ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021) “Ilhaesploderà l’anno prossimo“. L’ha detto oggi l’ex attaccante delai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’. “La squadra di Gattuso è ancora in corsa per il quarto posto però deve trovare continuità di risultati, perché ha già persopunti per strada. Purtroppo ilha avuto, spesso nello stesso reparto. Ma c’è ancora il tempo per rimediare”. Tempo che va concesso a. “Il suo impatto sulla Serie A è stato ottimo -ha detto l’ex punta azzurra- poi sono arrivati quei tre mesi in cui è stato fermo per Covid e. Penso che nella ...

