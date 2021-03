Emiliano: ordinanza, per barese e tarantino “si devono immediatamente chiudere tutte le scuole” Del presidente della Regione Puglia: restrizioni riguardanti l'intero territorio - TESTO (Di mercoledì 10 marzo 2021) Di seguito una dichiarazione di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha rilasciato la seguente dichiarazione: “La collocazione in zona gialla della Regione Puglia mi ha indotto a chiedere qualche giorno fa ai miei collaboratori di anticipare le valutazioni che sarebbero state rese al Governo nei prossimi giorni. I dati così ottenuti sono allarmanti per il crescente numero di contagi che ormai rileviamo da giorni. I dati aggiornati ad oggi relativi al flusso aggregato della Protezione civile rappresentano un valore di incidenza settimanale regionale pari a 222 casi per 100.000 ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 10 marzo 2021) Di seguito una dichiarazione di Michele: Il, Micheleha rilasciato la seguente dichiarazione: “La collocazione in zona giallami ha indotto a chiedere qualche giorno fa ai miei collaboratori di anticipare le valutazioni che sarebbero state rese al Governo nei prossimi giorni. I dati così ottenuti sono allarmanti per il crescente numero di contagi che ormai rileviamo da giorni. I dati aggiornati ad oggi relativi al flusso aggregatoProtezione civile rappresentano un valore di incidenza settimanale regionale pari a 222 casi per 100.000 ...

