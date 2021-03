Acea: in 2021 punta a ebitda +6-8%, investimenti di 900 mln (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Acea nel 2021 punta a risultati in ulteriore crescita. Il gruppo energetico prevede un ebitda in crescita del 6-8% rispetto al 2020 e punta ad investimenti pari a circa 900 milioni di euro. Lo rende noto Acea che oggi ha diffuso i risultati del 2020. L'indebitamento finanziario netto dovrebbe essere compreso tra 3,85 miliardi di Euro e 3,95 miliardi di Euro nel 2021. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) -nela risultati in ulteriore crescita. Il gruppo energetico prevede unin crescita del 6-8% rispetto al 2020 eadpari a circa 900 milioni di euro. Lo rende notoche oggi ha diffuso i risultati del 2020. L'indebitamento finanziario netto dovrebbe essere compreso tra 3,85 miliardi di Euro e 3,95 miliardi di Euro nel

