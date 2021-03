Gf Vip 5, Alfonso Signorini svela quale Vippone l’ha deluso e quali sono stati i tre momenti più iconici dell’edizione (Di martedì 9 marzo 2021) È calato il sipario da poco più di una settimana sulla quinta edizione del Grande Fratello Vip e il conduttore Alfonso Signorini, ha tirato le somme di quella che è stata un’edizione da record, se non altro almeno per il tempo che i vipponi hanno trascorso all’interno della Casa. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Signorini ha commentato la vittoria di Tommaso Zorzi, rivelando però di tifare per un altro concorrente: sono felice perché con lui ha vinto l’intelligenza, l’ironia, il cinismo e il talento che mi auguro lo porterà lontano. Poco prima che lasciassi Cinecittà mi ha chiesto un consiglio su cosa fare. Gli ho risposto di dire tanti “no”, anche se sarà difficile. Detto questo, io ho sempre tifato Pierpaolo Pretelli. Avrei voluto che vincesse lui perché è un ragazzo di grande bontà e positività. ... Leggi su isaechia (Di martedì 9 marzo 2021) È calato il sipario da poco più di una settimana sulla quinta edizione del Grande Fratello Vip e il conduttore, ha tirato le somme di quella che è stata un’edizione da record, se non altro almeno per il tempo che i vipponi hanno trascorso all’interno della Casa. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni,ha commentato la vittoria di Tommaso Zorzi, rivelando però di tifare per un altro concorrente:felice perché con lui ha vinto l’intelligenza, l’ironia, il cinismo e il talento che mi auguro lo porterà lontano. Poco prima che lasciassi Cinecittà mi ha chiesto un consiglio su cosa fare. Gli ho risposto di dire tanti “no”, anche se sarà difficile. Detto questo, io ho sempre tifato Pierpaolo Pretelli. Avrei voluto che vincesse lui perché è un ragazzo di grande bontà e positività. ...

