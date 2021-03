Draghi prende le distanze dallo Sputnik italiano (Di martedì 9 marzo 2021) L’accordo “privato”, come viene definito in ambienti di governo, per la produzione in Italia delle dosi del vaccino Sputnik V ha colto tutti di sorpresa, tranne la Lega. Il premier Mario Draghi, la Farnesina, la Commissione Europea e la Regione Lombardia prendono le distanze dal contratto firmato, il primo in Europa, tra il Fondo russo (Rdif), guidato da Dmitriev e che commercializza il vaccino, e la svizzera Adienne Pharma & Biotech, che ha uno stabilimento a Caponago in Brianza. Ad annunciare l’intesa è stato il presidente della Camera di Commercio Vincenzo Trani: “Da luglio saranno prodotte 10 milioni di dosi entro l’anno”. La Lega a trazione Matteo Salvini, molto attenta ai rapporti con il Cremlino, esulta per questo accordo siglato tra Milano e Mosca. Non a caso pochi giorni fa era stato proprio il leader leghista a dire che ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) L’accordo “privato”, come viene definito in ambienti di governo, per la produzione in Italia delle dosi del vaccinoV ha colto tutti di sorpresa, tranne la Lega. Il premier Mario, la Farnesina, la Commissione Europea e la Regione Lombardia prendono ledal contratto firmato, il primo in Europa, tra il Fondo russo (Rdif), guidato da Dmitriev e che commercializza il vaccino, e la svizzera Adienne Pharma & Biotech, che ha uno stabilimento a Caponago in Brianza. Ad annunciare l’intesa è stato il presidente della Camera di Commercio Vincenzo Trani: “Da luglio saranno prodotte 10 milioni di dosi entro l’anno”. La Lega a trazione Matteo Salvini, molto attenta ai rapporti con il Cremlino, esulta per questo accordo siglato tra Milano e Mosca. Non a caso pochi giorni fa era stato proprio il leader leghista a dire che ...

Advertising

riotta : La Francia si schiera con #Italia #Draghi sul blocco dei vaccini da esportare. L'Australia ricorre a Bruxelles ma s… - HuffPostItalia : Draghi prende le distanze dallo Sputnik italiano - leone52641 : RT @AndFranchini: Draghi prende le distanze dallo Sputnik italiano Dall'accordo per la produzione in Italia si smarcano tutti: Giorgetti, D… - mazzocchitti : RT @AndFranchini: Draghi prende le distanze dallo Sputnik italiano Dall'accordo per la produzione in Italia si smarcano tutti: Giorgetti, D… - AndFranchini : Draghi prende le distanze dallo Sputnik italiano Dall'accordo per la produzione in Italia si smarcano tutti: Giorge… -