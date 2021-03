Deposito di droga scoperto dai carabinieri | arrestati due coniugi

(Di martedì 9 marzo 2021) Pescara - Nella giornata di ieri, nell’ambito delle attività finalizzate alla lotta al traffico di stupefacenti, idel Reparto Operativo - Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pescara hanno tratto in arresto i pescaresi D.S. quarantaduenne e la moglie D.S.E. quarantenne. Erano alcuni giorni che i militari tenevano d’occhio l’uomo, in particolare i suoi continui spostamenti verso un box auto a lui non direttamente riconducibile sito nel quartiere cittadino di San Donato. Il blitz è scattato nella mattinata di ieri allorquando l’uomo è stato fermato all’uscita del garage con un vistoso involucro fra le mani che si è immediatamentecontenere cocaina. La successiva perquisizione del locale poi trasferita all’abitazione di famiglia della zona Colli, dove ad attendere il fermato c’era la moglie, ha consentito di addivenire al ...

