Basket | Eurocup 2020 2021 | Virtus Bologna-Bourg 83-62 | cronaca e tabellino

(Di martedì 9 marzo 2021) La Segafredobatte83-62 nell’ultima giornata del gruppo G della Top-16 di. Prova convincente delle V nere che chiudono il girone da imbattuti, al contrario terminano senza vittorie i francesi. RECAP – Dopo i primi centoventi secondi il punteggio è di 5-5, ma le V nere infilano subito un break di 6-0 che forza gli ospiti al time-out (11-5). Al rientro sul parquet gli emiliani impattano il +10 (15-5) e vanno in fuga riuscendo a chiudere il primo periodo sul 25-12. Nel secondo periodo le triple di Scrubb e Pelos provano a tenerein scia, ma lacontinua a colpire regolarmente ed amplia a +17 (37-20). All’intervallo è eloquente il 48-29 in favore dei ragazzi di Djordjevic. Nella ripresa la musica non ...

La formazione di Djordjevic, già qualificata ai quarti di finale, chiude le Top 16 imponendosi per 83-62 sui francesi ...Nessun problema per la Virtus Bologna che vince senza nessun problema l'ultima partita della Top 16 di EuroCup. Gamble, Abass e Alibegovic sugli scudi per la squadra di casa che batte agevolmente i fr ...