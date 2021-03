Giornata della Donna | il discorso di Sergio Mattarella | “Il femminicio è un fenomeno impressionante”

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il presidenteRepubblicaha parlato in occasionecelebrazione al Quirinaleinternazionaleche non è stata celebrata al Colle lo scorso anno, a causa dell’esplosionepandemia. Ha parlato di femminicidio: “L’anno passato le donne assassinate sono state settantatré. È un, che scuote e interroga la coscienza del nostro Paese. Un distorto concetto del rapporto affettivo –che, non a caso, si trasforma in odio mortale– è alla base dei gravi e inaccettabili casi di femminicidio. Una mentalità che, al dunque, è solo possesso, bramosia, dominio e, in fin dei conti, disprezzo”. Il Capo dello Stato ha ...