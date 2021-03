Flamengo | Jorge Jesus | “Gabigol è uno dei migliori attaccanti del mondo”

(Di lunedì 8 marzo 2021), tecnico del, è stato chiamato per intervenire nel documentario “Predestinado”, prodotto da Globopay e dedicato a Gabriel Barbosa, meglio noto come. “Vuole sempre competere. Non è un caso che Gabriel sia uno deidel. So cosa sto dicendo. Non è solo forte tecnicamente, ma anche fisicamente e mentalmente“, ha spiegato il tecnico portoghese. Un commento che può far sorridere se si ripensa ai tempi di quandogiocava nell’Inter. Ma dopo essere tornato in Brasile, l’attaccante carioca è rinato, guidando i suoi alla vittoria di numerosi trofei, tra cui l’ultimo Brasilerao. SportFace.

