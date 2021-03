Covid | rapporto casi-test 14 | 4% Deceduti in 41 15 nelle ultime 48 ore Sale il numero di sintomatici

(Di lunedì 8 marzo 2021) Si alza sensibilmente la curva del contagio in Campania. Ilè ora a 14,4 per cento. I positivi del giorno sono infatti 1.644 (di cui 124identificati daantigenici rapidi) su 11.398 tamponi (di cui 1.450 antigenici). Ain 1.015, 505e asi riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Lo rivela il bollettino della Regione Campania. Totale positivi 286.865 (di cui 8.529 antigenici). ?in 41 (1548 ore, 26in precedenza ma registrati ieri). ?Totale: 4.505. Guariti del giorno: 1.291. Totale guariti 192.453. Reso noto anche il ?Report ...

I primi dati suggeriscono che il #vaccino #COVID-19 di AstraZeneca è efficace contro la #variante brasiliana

...dedicato esclusivamente ai pazientie la realizzazione di percorsi per i malati- free, ... sulle misure igieniche e sulla safety dei pazienti,numero di pazienti per medico e per ......dedicato esclusivamente ai pazientie la realizzazione di percorsi per i malati- free, ... sulle misure igieniche e sulla safety dei pazienti,numero di pazienti per medico e per ...L'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato interviene comunicando i dati odierni della Regione in merito all'emergenza Coronavirus. “Oggi su oltre ...MASSA CARRARA. Anche oggi tre pazienti apuani positivi al virus sono deceduti. Si tratta di una 98enne carrarese, di un 69enne, sempre di Carrara e di un massese di 77 anni. Con i tre decessi notifica ...