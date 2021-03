Ascolti Tv 7 marzo 2021 | Lolita inarrestabile Fazio fa gol con Ibra

Advertising

antoniogenna : Ieri e oggi in TV 08/03/2021 — Ascolti italiani di domenica 7 marzo 2021: 6,7 milioni (28,2%) per la serie italiana… - il_Case : Ascolti TV | Domenica 7 marzo 2021. Lolita Lobosco domina (28.2%). La Finale del Festival di Sanremo chiude al 74.7… - tvblogit : Ascolti tv domenica 7 marzo 2021 - Raiofficialnews : #AscoltiTv di domenica #7marzo ? - Teleblogmag : Lolita Lobosco vola, benissimo il ritorno di Fazio. #auditel #Ascoltitv Iscriviti al nostro canale Telegram! … -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti marzo

Tv 72021. Prima serata su Rai1 la fiction Le Indagini di Lolita Lobosco ha conquistato una media di 6.767.000 spettatori pari al 28,2% di share. Su Canale 5 Live Non è la D'Urso 2.096.Un grande traguardo, meritatissimo per zia Mara. Glitv di ieri, 72021, e i dati auditel hanno visto l'indotto di Sanremo 2021 dare una impennata a Domenica In che ha fatto segnare un nuovo record. La Venier, in diretta dall'Ariston, ha ...Rispettare e ascoltare le donne vuol dire lavorare per rendere migliore la nostra società". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al ...Esaminiano i dati d'ascolto dell'edizione 2021 rispetto a quella dello scorso anno e tiriamo un po' di conclusioni.