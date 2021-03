Zingaretti accetta l’invito di Barbara D’Urso. Il suo tweet scatenò una valanga di polemiche (Di domenica 7 marzo 2021) Le dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario del Partito Democratico hanno provocato uno scossone non solo all’interno del PD, ma in tutta la politica italiana. Zingaretti, che ha precisato l’irrevocabilità delle sue dimissioni, ha accusato le correnti interne al partito, parlando apertamente di “stillicidio” e sottolineando che all’interno dei “Dem” si pensi “solo alle poltrone”. Negli ultimi tempi gli attacchi ricevuti da Zingaretti sono stati molti, a cominciare dalla totale assenza di donne nei ministri di area PD del governo Draghi. Ma sul segretario (ex?) del PD sono pesate anche alcune scelte politiche non troppo digerite da una componente del partito. In ultimo, a molti ha procurato un certo fastidio quel tweet pubblicato proprio da Zingaretti per rendere omaggio a ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 7 marzo 2021) Le dimissioni di Nicolada segretario del Partito Democratico hanno provocato uno scossone non solo all’interno del PD, ma in tutta la politica italiana., che ha precisato l’irrevocabilità delle sue dimissioni, ha accusato le correnti interne al partito, parlando apertamente di “stillicidio” e sottolineando che all’interno dei “Dem” si pensi “solo alle poltrone”. Negli ultimi tempi gli attacchi ricevuti dasono stati molti, a cominciare dalla totale assenza di donne nei ministri di area PD del governo Draghi. Ma sul segretario (ex?) del PD sono pesate anche alcune scelte politiche non troppo digerite da una componente del partito. In ultimo, a molti ha procurato un certo fastidio quelpubblicato proprio daper rendere omaggio a ...

