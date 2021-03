Speranza autorizza AstraZeneca per gli over 65, ma in Austria si indaga su una morte sospetta (Di domenica 7 marzo 2021) Il vaccino covid AstraZeneca in Italia sarà somministrato a soggetti di ogni età. “Ci sono nuove evidenze scientifiche, il vaccino AstraZeneca può essere usato sostanzialmente su tutte le fasce generazionali”, dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Mezz’ora in più. Inizialmente, il vaccino è stato indicato per un utilizzo limitato alla fascia d’età tra i 18 e i 65 anni. L’annuncio di Speranza: “Il vaccino italo inglese è per tutti” “Il vaccino è utilizzabile” anche “per le altre generazioni, da pochissime ore abbiamo ricevuto un parere del Css, nei primissimi giorni della settimana, domani o massimo dopodomani, ci sarà una circolare del ministero della Salute che andrà in questa direzione. Non c’è dubbio, questo ci aiuta: un pieno utilizzo ci consentirà di procedere in maniera specifica e soprattutto di ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 7 marzo 2021) Il vaccino covidin Italia sarà somministrato a soggetti di ogni età. “Ci sono nuove evidenze scientifiche, il vaccinopuò essere usato sostanzialmente su tutte le fasce generazionali”, dice il ministro della Salute, Roberto, a Mezz’ora in più. Inizialmente, il vaccino è stato indicato per un utilizzo limitato alla fascia d’età tra i 18 e i 65 anni. L’annuncio di: “Il vaccino italo inglese è per tutti” “Il vaccino è utilizzabile” anche “per le altre generazioni, da pochissime ore abbiamo ricevuto un parere del Css, nei primissimi giorni della settimana, domani o massimo dopodomani, ci sarà una circolare del ministero della Salute che andrà in questa direzione. Non c’è dubbio, questo ci aiuta: un pieno utilizzo ci consentirà di procedere in maniera specifica e soprattutto di ...

