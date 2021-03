Libreria IKEA a meno di 50 euro: 9 idee arredo fantastiche! (Di domenica 7 marzo 2021) In casa i posti dove riporre libri e oggetti vari non sono mai abbastanza. I mobili, però, sono spesso molto costosi e, talvolta anche piuttosto ingombranti. Rischiamo di svuotare il portafoglio e riempirci la casa a tal punto da farla sembrare minuscola. Una buona soluzione per non mettersi in casa mobili troppo pesanti è quella di scegliere delle librerie, contengono moltissimi oggetti, ma il loro spessore non ingombra. Per riuscire ad acquistarle senza svuotare la carta di credito facciamo un salto all’IKEA. Esistono molti modelli, in diverse tonalità di colore, che ci aiuteranno ad arredare con gusto e spendendo cifre davvero basse. Ghersby Questa Libreria è davvero molto sottile, proprio per questo possiamo collocarla anche nel più piccolo spazio. Ha un design minimalista, come del resto quasi tutti i mobili IKEA e il costo è ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 7 marzo 2021) In casa i posti dove riporre libri e oggetti vari non sono mai abbastanza. I mobili, però, sono spesso molto costosi e, talvolta anche piuttosto ingombranti. Rischiamo di svuotare il portafoglio e riempirci la casa a tal punto da farla sembrare minuscola. Una buona soluzione per non mettersi in casa mobili troppo pesanti è quella di scegliere delle librerie, contengono moltissimi oggetti, ma il loro spessore non ingombra. Per riuscire ad acquistarle senza svuotare la carta di credito facciamo un salto all’. Esistono molti modelli, in diverse tonalità di colore, che ci aiuteranno ad arredare con gusto e spendendo cifre davvero basse. Ghersby Questaè davvero molto sottile, proprio per questo possiamo collocarla anche nel più piccolo spazio. Ha un design minimalista, come del resto quasi tutti i mobilie il costo è ...

