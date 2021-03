Ha massacrato la moglie e va ai domiciliari perché “non pericoloso”. Tutt’al più può uccidere un’altra donna (Di domenica 7 marzo 2021) Per il femminicidio non dovrebbe esserci patteggiamento né rito abbreviato e neppure prescrizione. Invece a Napoli la corte d’assise giudica l’uccisione a randellate della moglie di 36 anni, mamma di tre figli, un reato minore e condanna a soli dieci anni di reclusione l’assassino, per di più da scontare in casa, quindi praticamente in libertà. È giudicato uomo non socialmente pericoloso e senza rischio di fuga. Molte donne protestano davanti al palazzo di Giustizia. Le sentenze sono insindacabili, è vero. Però, sarebbero opportuni saltuari controlli per stabilire se chi giudica è sano di mente. La gente è incosciente, aumentano i contagi, chiudono le scuole, con le varianti adesso si ammalano anche i bambiniMa la libertà di prendere l’aperitivo con gli amici o fare baldoria davanti allo stadio – a costo di portare il virus a casa e infettare ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 marzo 2021) Per il femminicidio non dovrebbe esserci patteggiamento né rito abbreviato e neppure prescrizione. Invece a Napoli la corte d’assise giudica l’uccisione a randellate delladi 36 anni, mamma di tre figli, un reato minore e condanna a soli dieci anni di reclusione l’assassino, per di più da scontare in casa, quindi praticamente in libertà. È giudicato uomo non socialmentee senza rischio di fuga. Molte donne protestano davanti al palazzo di Giustizia. Le sentenze sono insindacabili, è vero. Però, sarebbero opportuni saltuari controlli per stabilire se chi giudica è sano di mente. La gente è incosciente, aumentano i contagi, chiudono le scuole, con le varianti adesso si ammalano anche i bambiniMa la libertà di prendere l’aperitivo con gli amici o fare baldoria davanti allo stadio – a costo di portare il virus a casa e infettare ...

