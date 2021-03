Metal Gear Solid e il suo Codec sono fonte di ispirazione per la squadra del Chelsea (Di sabato 6 marzo 2021) Il caratteristico Codec di Metal Gear Solid è stato protagonista del prepartita del Chelsea, ieri sera: una storia di Instagram, difatti, ha fatto uso del suo particolare layout. Nel post vediamo la classica schermata in toni di verde del comunicatore di Solid Snake annunciare la formazione per la partita contro il Liverpool: "Snake, questa è la formazione che stiamo schierando... AVANTI Chelsea." E a seguire, i componenti della squadra per il match. In questo caso, però, al posto di Snake ritroviamo il capitano César Azpilicueta, mentre è l'allenatore Thomas Tuchel a rivestire il ruolo del Colonnello. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 6 marzo 2021) Il caratteristicodiè stato protagonista del prepartita del, ieri sera: una storia di Instagram, difatti, ha fatto uso del suo particolare layout. Nel post vediamo la classica schermata in toni di verde del comunicatore diSnake annunciare la formazione per la partita contro il Liverpool: "Snake, questa è la formazione che stiamo schierando... AVANTI." E a seguire, i componenti dellaper il match. In questo caso, però, al posto di Snake ritroviamo il capitano César Azpilicueta, mentre è l'allenatore Thomas Tuchel a rivestire il ruolo del Colonnello. Leggi altro...

