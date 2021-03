“Ho allagato la stanza d’albergo” | nuova disavventura a Sanremo per Orietta Berti

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 6 marzo 2021) Al 12esimo posto parziale con ‘Quando ti sei innamorato’,– che diha scritto la storia – è una grande protagonista del Festival. Può vantare il fatto di essere la veterana del Festival, con dodici partecipazioni all’attivo (l’ultima con il compianto Giorgio Faletti nel 1992), e può anche vantare il fatto che è riuscita a fare notizia come nessun altro artista in gara – anche per motivi extracanori. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Dopo gli inseguimenti polizieschi e la divertente gaffe di ieri (facilmente attribuile al gap generazionale con gli artisti citati “Ermal Metal e i Naziskin”),è ...