Ermal Meta polemico: "Anche stasera canto tardissimo" - (Di sabato 6 marzo 2021) Novella Toloni Il cantante è primo nella classifica di gradimento, ma spesso tra gli ultimi ad esibirsi sul palco e lui non ha perso occasione di polemizzare sui social pensando al nipotino Per la seconda serata consecutiva Ermal Meta è in coda alla lista dei cantanti che si esibiscono sul palco del teatro Ariston. Il cantautore, papabile vincitore e primo nella classifica generale della 71esima edizione del festival di Sanremo, ha cantato la sua canzone "Un milione di cose da dirti" ben oltre l'una di notte. Una decisione dovuta al caso, che però ha fatto storcere il naso ai fan e allo stesso Ermal. nodo 1928898 Il cantante ha polemizzato apertamente con gli organizzatori del Festival, twittando un messaggio sulla popolare piattaforma social. Nel testo Ermal Meta racconta la ...

