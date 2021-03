Covid, le news. Curva del contagio in crescita, oggi primo vertice Figliuolo-Regioni. LIVE (Di venerdì 5 marzo 2021) Obiettivo: garantire in questo processo un accesso più fluido alle categorie di lavoratori più direttamente esposti al contagio. I medici di famiglia hanno chiesto un incontro al nuovo Commissario straordinario Figliuolo per avere chiarimenti sulla campagna vaccinale. Intanto, supera il milione e mezzo il numero delle persone che hanno ricevuto anche la seconda dose. Secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 4.841.993 le somministrazioni effettuate complessivamente Leggi su tg24.sky (Di venerdì 5 marzo 2021) Obiettivo: garantire in questo processo un accesso più fluido alle categorie di lavoratori più direttamente esposti al. I medici di famiglia hanno chiesto un incontro al nuovo Commissario straordinarioper avere chiarimenti sulla campagna vaccinale. Intanto, supera il milione e mezzo il numero delle persone che hanno ricevuto anche la seconda dose. Secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 4.841.993 le somministrazioni effettuate complessivamente

