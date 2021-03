Vaccini in Campania, al via le registrazioni per forze dell’ordine e università: come fare (Di giovedì 4 marzo 2021) Vaccini in Campania: è partita oggi la campagna di adesione per il personale delle università e delle forze dell’ordine. Parte da oggi la campagna di adesione alle vaccinazioni anti Covid per il personale delle università e delle forze dell’ordine della Campania. Grazie alla collaborazione con le Prefetture, i Comandi provinciali, le Polizie municipali e gli Leggi su 2anews (Di giovedì 4 marzo 2021)in: è partita oggi la campagna di adesione per il personale dellee delle. Parte da oggi la campagna di adesione alle vaccinazioni anti Covid per il personale dellee delledella. Grazie alla collaborazione con le Prefetture, i Comandi provinciali, le Polizie municipali e gli

melania_ccc : RT @Informa_Press: Finalmente una buona notizia?? - cristin86212732 : RT @ciropellegrino: Uè, @Reg_Campania ma non hai pagato Tableau? Perché il tuo sito su #vaccinoCovid non funziona, a me esce datato 5-febbr… - ciropellegrino : Uè, @Reg_Campania ma non hai pagato Tableau? Perché il tuo sito su #vaccinoCovid non funziona, a me esce datato 5-f… - visco_gaetano : RT @Informa_Press: Finalmente una buona notizia?? - teleischia : CAMPANIA. VACCINI: DA OGGI PARTE LA CAMPAGNA DI ADESIONE DI FORZE DELL’ORDINE E UNIVERSITA’ -