Traffico Roma del 04-03-2021 ore 15:30 (Di giovedì 4 marzo 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi a Montesacro lavori di pulizia e potatura su pontetazio si viaggia su carreggiata ridotta a Nomentana tra Largo Valsolda viale Tirreno In entrambe le direzioni ci sono cose dalla tangenziale verso il raccordo da via Monte faraone verso il centro code per incidente sulla Salaria all’altezza di via Filomarino troviamo in prossimità di Villa Ada sul raccordo in carreggiata interna rallentamenti dal bivio con la Roma L’Aquila alla Prenestina in esterna code a tratti dalla Laurentina alla diramazione di Roma Sud per i tagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi a Montesacro lavori di pulizia e potatura su pontetazio si viaggia su carreggiata ridotta a Nomentana tra Largo Valsolda viale Tirreno In entrambe le direzioni ci sono cose dalla tangenziale verso il raccordo da via Monte faraone verso il centro code per incidente sulla Salaria all’altezza di via Filomarino troviamo in prossimità di Villa Ada sul raccordo in carreggiata interna rallentamenti dal bivio con laL’Aquila alla Prenestina in esterna code a tratti dalla Laurentina alla diramazione diSud per i tagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Tir fuoristrada, chiusa Statale ad Ariano Irpino A causa di un incidente è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, la strada statale 90 ''Delle Puglie'', ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, in corrispondenza del km 28,400. L'impatto, le cui cause sono ancora in corso di ...

Basilica di Sant'Andrea e parcheggi: un'interrogazione ... riduzione del traffico veicolare e razionalizzazione dei parcheggi costituiscano un tassello non ...un'interrogazione avente ad oggetto "Parcheggi su Via Galileo Ferraris presso Piazza Roma", in cui si ...

Sea: perso l'86% del traffico, società chiede più spazio nel recovery plan Milano, 3 mar. (Adnkronos) - Il governo dedichi uno spazio importante e adeguato a un comparto che rappresenta il 4% del pil italiano e che contribuisce a movimentare il 10-12% del pil prodotto dal tu ...

Covid:a Roma già da domani controlli anti assembramento Controlli anti-assembramento a Roma nei luoghi della movida, sul litorale e nelle vie dello shopping anche per questo week end, Per quanto riguarda il quartiere Trastevere i controlli inizieranno già ...

