Mascherine e camici fuorilegge nel Lazio. Tre imprenditori in manette. Venduti alla Regione dispositivi con false certificazioni. L’accusa dei pm: frode in forniture pubbliche e truffa (Di giovedì 4 marzo 2021) Mascherine e camici, privi dell’idonea certificazione, sono stati Venduti alla Regione Lazio nel pieno della prima, drammatica, ondata di Coronavirus. C’è una svolta nell’inchiesta della Procura di Roma sulle forniture dei preziosi dispositivi – e all’epoca dei fatti introvabili – per i quali sono finite agli arresti domiciliari tre persone. Si tratta degli imprenditori Vittorio Farina, con un passato nel mondo dell’editoria, Andelko Aleksic e Domenico Romeo. Nei loro confronti il procuratore aggiunto Paolo Ielo contesta, a seconda delle posizioni, i reati di frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata in reLazione e traffico di influenze ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 4 marzo 2021), privi dell’idonea certificazione, sono statinel pieno della prima, drammatica, ondata di Coronavirus. C’è una svolta nell’inchiesta della Procura di Roma sulledei preziosi– e all’epoca dei fatti introvabili – per i quali sono finite agli arresti domiciliari tre persone. Si tratta degliVittorio Farina, con un passato nel mondo dell’editoria, Andelko Aleksic e Domenico Romeo. Nei loro confronti il procuratore aggiunto Paolo Ielo contesta, a seconda delle posizioni, i reati dinelleaggravata in rene e traffico di influenze ...

GDF : #Mascherine e camici non certificati destinati alla #ProtezioneCivile. #GDF #Roma esegue 3 arresti e sequestri per… - carlaruocco1 : #Mascherine e camici non certificati. Alla @GDF va il mio plauso per gli arresti e per i sequestri per circa 22 mil… - laratta_enzo : RT @LaVeritaWeb: Domiciliari per Vittorio Farina, sostenitore di Open e amico di Alberto Bianchi: parlava con Mr Invitalia (e forse lo inco… - LillodaVe : RT @GDF: #Mascherine e camici non certificati destinati alla #ProtezioneCivile. #GDF #Roma esegue 3 arresti e sequestri per circa 22 milion… - serebellardinel : Dare fiducia ad un ex Ministro era scontato per #Arcuri come per chiunque altro, ma qui siamo in #Italia e quelli d… -