Draghi blocca l'export sul vaccino Astrazeneca. Un atto di sovranismo europeo

(Di giovedì 4 marzo 2021) Quando una settimana fa alla videoconferenza con i leader europei Mariosi è detto contrario all’dei vaccini perché non ce ne sono abbastanza in Europa, il premier sapeva del nuovo caso. Risale infatti al giorno dopo, il 26 febbraio, la richiesta del Governo di Roma alla Commissione Europea dell’ok per non autorizzare un esportazione di 250mila dosi dianti-Coviddall’Italia all’Australia. Il disco verde da Bruxelles è arrivato il 2 marzo: si blocchi. E dunque l’Italia si ritrova ad essere il primo paese membro a dare esecuzione al blocco deglidei vaccini disposto da Palazzo Berlamont a fine gennaio, nei giorni infuocati delle polemiche conper la riduzione delle consegne e il sospetto ...

Inquadrato nella drammatica cornice della pandemia che in ogni campo sta trasformando necessità in virtù, compie un atto di sovranismo europeo in una Europa alla ricerca di identità nel ... Proprio il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nell'ultimo vertice dell'Ue aveva insistito sul blocco delle esportazioni fuori Ue per le aziende che non rispettano i contratti siglati con l'Unione ... Il governo italiano ha deciso di stoppare l'esportazione dei vaccini dal sito di Anagni, notificando la sua scelta a Bruxelles. La Commissione non ha avanzato obiezioni ...