Serie A | 25a giornata | le formazioni ufficiali dei match delle ore 20 | 45

(Di mercoledì 3 marzo 2021) tps title25AA/tps titleAlle 20,45 saranno sei le sfide valide per la suddettadi campionato. Prova del 9 per il Milan che senza l'acciaccato Ibrahimovic dovrà vedersela contro l'ostica Udinese, l'Atalanta ospita il Crotone. Da tenere d'occhio il derby di Genova tra il Genoa e la Sampdoria, interessanti anche le sfide Cagliari-Bologna e Fiorentina-Roma.

Mediagol : #SerieA, 25a giornata: le formazioni ufficiali dei match delle ore 20,45 - digitalsat_it : #SkySport #SkySerieA 25a Giornata, Diretta Esclusiva | Palinsesto Telecronisti @SkySport - digitalsat_it : #DAZN #SerieA 25a Giornata, Diretta Esclusiva | Palinsesto Telecronisti @DAZN_IT (@SkySport 209)… - sportparma : Serie A: risultati e classifica della 25a giornata - Screwdrivers2 : Serie A 2020/2021 - 25a giornata - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 25a

A CALENDARI ORARI " Riparte laA . Un un turno infrasettimanale ricco di emozioni e spettacolo, che sarebbe dovuto iniziare martedì 2 marzo, alle 18:30, con la gara tra Lazio - Torino , ma che non si disputerà a causa del ...E' solo una delle curiosità che emergono dalle statistiche OPTA in vista di Parma - Inter, sfida dellagiornata diA che si giocherà domani alle 20,45 allo stadio Tardini. STATISTICHE OPTA ...La diretta di Milan-Udinese, partita di Serie A che si gioca il 3 marzo, alle ore 20.45, allo Stadio San Siro di Milano. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Le formazioni uffi ...Dopo Juventus-Spezia prosegue la 25a giornata di Serie A. Il mercoledì del turno infrasettimanale si apre con Sassuolo-Napoli e prosegue con Milan-Udinese, Atalanta-Crotone, Benevento-Verona, Cagliari ...