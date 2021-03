Salto con gli sci, gara femminile trampolino grande Mondiali Oberstdorf 2021. Klinec sogna la doppietta, Takanashi e Kramer vogliono il riscatto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mercoledì 3 marzo verrà assegnato il I titolo iridato individuale femminile di Salto con gli sci su trampolino grande. Dunque l’edizione di Oberstdorf 2021 entrerà nella storia come quella in cui si è raggiunta la piena parità sessuale nella disciplina. La decisione di aggiungere questa gara nel programma iridato è stata presa nel mese di giugno 2020, dopo la proposta avanzata dalla federazione norvegese poche settimane prima, e rappresenta il degno compimento del percorso del settore “rosa”, iniziato ormai 12 anni orsono. Infatti per la prima volta saltatori e saltatrici avranno esattamente lo stesso numero di possibilità di medaglia, ovvero quattro a testa (due competizioni individuali, una a squadre e una a squadre miste). Ovviamente l’augurio è che ben presto si ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mercoledì 3 marzo verrà assegnato il I titolo iridato individualedicon gli sci su. Dunque l’edizione dientrerà nella storia come quella in cui si è raggiunta la piena parità sessuale nella disciplina. La decisione di aggiungere questanel programma iridato è stata presa nel mese di giugno 2020, dopo la proposta avanzata dalla federazione norvegese poche settimane prima, e rappresenta il degno compimento del percorso del settore “rosa”, iniziato ormai 12 anni orsono. Infatti per la prima volta saltatori e saltatrici avranno esattamente lo stesso numero di possibilità di medaglia, ovvero quattro a testa (due competizioni individuali, una a squadre e una a squadre miste). Ovviamente l’augurio è che ben presto si ...

