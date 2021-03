Pro Compact Controller: arriva il nuovo controller NACON per Xbox (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dal 15 marzo sarà disponibile il nuovo Pro Compact controller, il nuovo controller della linea “Designed for Xbox” di NACON. Scopriamolo NACON si dice estremamente felice ed orgogliosa di annunciare il nuovo Pro Compact controller. Questo nuovo dispositivo sarà compatibile con Xbox Series XS, Xbox One e PC Windows 10. Si tratta solo del primo di una serie di accessori delle periferiche “Designed for Xbox” di NACON. Yannick Allaert, direttore dello sviluppo degli accessori NACON ha così commentato in occasione della presentazione del prodotto. Il ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dal 15 marzo sarà disponibile ilPro, ildella linea “Designed for” di. Scopriamolosi dice estremamente felice ed orgogliosa di annunciare ilPro. Questodispositivo sarà compatibile conSeries XS,One e PC Windows 10. Si tratta solo del primo di una serie di accessori delle periferiche “Designed for” di. Yannick Allaert, direttore dello sviluppo degli accessoriha così commentato in occasione della presentazione del prodotto. Il ...

tuttoteKit : Pro Compact Controller: arriva il nuovo controller #Nacon per Xbox #ProCompactController #tuttotek - CF22092013 : RT @CeotechI: NACON è estremamente orgogliosa di annunciare che il Pro Compact Controller per Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows 10 sar… - CeotechI : RT @CeotechI: NACON è estremamente orgogliosa di annunciare che il Pro Compact Controller per Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows 10 sar… - broby68 : In arrivo il nuovo Pro Compact Controller “Designed for Xbox” di NACON - VillaggioTecno : In arrivo il nuovo Pro Compact Controller “Designed for Xbox” di NACON -