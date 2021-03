Partite truccate in Serie D | prosciolto il ds Claudio Ferrarese e l’Us Levico Terme

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 3 marzo 2021) L’Unione Sportivae il suo ex Direttore Sportivo, in relazione al coinvolgimento di quest’ultimo nell’ambito di una indagine su alcune, telefonate e rapporti vari accaduti nella stagione sportiva 2018/2019 in un girone diD del centro Italia, sono stati prosciolti dalla Corte d'Appello Federale nella riunione di oggi tenutasi in videoconferenza. Sia la società trentina che l'ex attaccante del Verona e del Napoli si erano dichiarati del tutto estranei ai fatti imputati. La vicenda si chiude con l'accoglimento del ricorso del club e del suo ex dirigente inizialmente condannati dal TFN a un anno pere multa di 5 mila euro per ilper ''responsabilità oggettiva''. E' stato l' avvocato Gianluca ...