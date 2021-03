Inter, spunta un fondo saudita: superata la concorrenza di BC Partners? (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un fondo saudita sarebbe Interessato al’Inter. Lo riporta il Corriere dello Sport, secondo cui non ci sarebbe più BC Partners in pole per rilevare le quote di maggioranza del club nerazzurro. Il fondo arabo in questione è il Public Investment Fund (Pif) dell’Arabia saudita con sede nella capitale, Rihad: si tratta di uno dei più grandi fondi sovrani del mondo con un patrimonio totale stimato in 347 miliardi di dollari. Tra le sue aree di investimento ci sono trasporto aereo, petrolio, gas e intrattenimento. Ed è proprio qui che si inserirebbe l’Interesse per l’Inter. Il Corriere dello Sport scrive che la valutazione del Pif si avvicinerebbe di più alle richieste del gruppo di Nanchino rispetto all’offerta presentata da BC ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Unsarebbeessato al’. Lo riporta il Corriere dello Sport, secondo cui non ci sarebbe più BCin pole per rilevare le quote di maggioranza del club nerazzurro. Ilarabo in questione è il Public Investment Fund (Pif) dell’Arabiacon sede nella capitale, Rihad: si tratta di uno dei più grandi fondi sovrani del mondo con un patrimonio totale stimato in 347 miliardi di dollari. Tra le sue aree di investimento ci sono trasporto aereo, petrolio, gas e intrattenimento. Ed è proprio qui che si inserirebbe l’esse per l’. Il Corriere dello Sport scrive che la valutazione del Pif si avvicinerebbe di più alle richieste del gruppo di Nanchino rispetto all’offerta presentata da BC ...

