Gli ex renziani non danno tregua a Zingaretti La corrente Base riformista vuole anticipare il Congresso I 5 Stelle al 22% con Conte alla guida fanno paura

(Di mercoledì 3 marzo 2021) I malumori erano già emersi lunedì sera, al termine della direzione Pd convocata dal segretario, nella quale Nicolaha apertamente escluso l’eventualità di undel partito a stretto giro. “Spostare al 2023 la discussione congressuale? Rischiamo di essere in un’altra era politica”, il commento a caldo dell’area di, che fa capo al trio Lorenzo Guerini, Luca Lotti, Andrea Marcucci (nella toto). Ed è proprio quest’ultimo ieri a tornare sull’argomento a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, interpellato sull’ipotesi di celebrare ilper quella data, il capogruppo dem al Senato non usa giri di parole: “Assolutamente no. Secondo me dovrebbe esser fatto dopo le amministrative, partendo entro la fine dell’anno”. Non aiuta certo a rasserenare gli animi l’ultima ...

Maria Teresa Meli per il 'Corriere della Sera' ZINGARETTI RENZI No, non sarà nel 2023 il Congresso del Pd: il Partito democratico sta esplodendo e si arriverà al redde rationem ben prima. Del resto, ...... alle regionali, di noti ex esponenti del Pd, poi transitati tra i. Lontano parente di ... Santapaola ealtri indagati avrebbero utilizzato i siti betxgame.com e bet7star, forniti da ...Non c'è pace in casa Pd. Le nuove fibrillazioni che si registrano in queste ore tra le correnti dem sono legate all'assemblea che si terrà il 13 ed il 14 marzo. Non è più un mistero che a sfidare l'at ...Zingaretti sfugge alla richiesta di congresso. Negli ultimi mesi non ne ha azzeccata una, compreso l'appoggio al M5s, ma lui insiste.