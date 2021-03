Chi è Davide Toffolo, dai Tre Allegri Ragazzi Morti a Sanremo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Davide Toffolo, nato a Pordenone il 17 gennaio 1965, è voce e chitarra della band Tre Allegri Ragazzi Morti. Nel 2000 fonda ‘La Tempesta’, l’etichetta che ha dato voce a molti artisti della scena indipendente italiana fra i quali Vasco Brondi, Zen Circus, Myss Keta.Dal 2015 organizza l’Istituto Italiano di Cumbia e parte per un viaggio in Sud America dove incontra 100 musicisti della musica migrante colombiana e dal quale nasce il reportage a fumetti “Il cammino della Cumbia” pubblicato da Oblomov, il prestigioso editore di Fumetti che fa parte della Nave di Teseo, la casa editrice di Elisabetta Sgarbi. Davide Toffolo, autore di fumetti e musicista, è un cortocircuito unico di musica, fumetto e letteratura. Da poco ha disegnato e scritto “Come rubare un Magnus”, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021), nato a Pordenone il 17 gennaio 1965, è voce e chitarra della band Tre. Nel 2000 fonda ‘La Tempesta’, l’etichetta che ha dato voce a molti artisti della scena indipendente italiana fra i quali Vasco Brondi, Zen Circus, Myss Keta.Dal 2015 organizza l’Istituto Italiano di Cumbia e parte per un viaggio in Sud America dove incontra 100 musicisti della musica migrante colombiana e dal quale nasce il reportage a fumetti “Il cammino della Cumbia” pubblicato da Oblomov, il prestigioso editore di Fumetti che fa parte della Nave di Teseo, la casa editrice di Elisabetta Sgarbi., autore di fumetti e musicista, è un cortocircuito unico di musica, fumetto e letteratura. Da poco ha disegnato e scritto “Come rubare un Magnus”, ...

