Black Widow uscirà ad aprile in Cina (Di mercoledì 3 marzo 2021) Secondo ultime indiscrezioni il nuovo film della Disney Black Widow dovrebbe debuttare al cinema in Cina il prossimo 30 aprile. Grazie alle misure di mitigazione del coronavirus in Cina hanno già aperto i cinema. Le sale cinesi negli ultimi tempi hanno guadagnato una cifra record di 1,2 miliardi di dollari di incassi. Ma quando gli spettatori potranno federe il film anche in Italia e negli States? Quando Black Widow uscirà in Cina? Mentre si attendono conferme su un altro possibile rinvio del film Black Widow, secondo alcune nuove indiscrezioni la Disney starebbe programmando di distribuire il film in Cina nell'ultima data prevista. Secondo quanto riportato dall'analista del ...

