Banca Etruria e le altre potevano essere salvate. L'errore della Commissione Ue

La Corte di Giustizia ha ora definitivamente accertato un errore di diritto della precedente Commissione Europea sul caso Tercas

Ultime Notizie dalla rete : Banca Etruria BancaEtruria, processo nella Sala dei Grandi Evento unico dettato dalle norme anticovid. La Provincia di Arezzo ospita il processo per il filone "consulenze d'oro" di Costanza Mangini

Tercas e le '4 banche' sul lastrico. Quando l'Europa è gretta e retriva È quanto è avvenuto con Tercas e le altre quattro banche (Etruria, Cariferrara, Carichieti e Banca Marche) cui venne negato il diritto di accedere al fondo interbancario - nato appositamente per ...

"La fine di Banca Etruria fu illegittima. Chi pagherà per questo errore?" ArezzoNotizie Crac Etruria, una sentenza che fa male… Ha fatto molto male leggere che la Corte di Giustizia europea su Banca Etruria ha preso un abbaglio colossale. La banca aretina poteva essere salvata. Ma non ...

Salvataggi bancari, dalla Corte Ue spallata al bail in Respinto il ricorso della Commissione europea su Tercas: legittimo l'intervento del Fondo banche. La sentenza accelera i tempi per rivedere le norme sulle crisi e completare l'Unione bancaria.

