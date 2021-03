Lazio-Torino: si gioca all’Olimpico? Le probabili formazioni (Di martedì 2 marzo 2021) La 25^ giornata di Serie A apre il sipario con il match tra Lazio e Torino. Con la gara in dubbio causa Covid, Nicola stravolge l’11 granata La Lazio torna in campo contro un Torino decimato dal Coronavirus. Numerose le assenze in casa granada e Nicola dovrà fare i necessità virtù per riuscire a strappare un risultato utile contro una delle compagini più in palla di questa parte di stagione. Ma si giocherà allo stadio Olimpico di Roma? L’incognita c’è anche a meno di 12 ore dal fischio d’inizio. L’ASL di Torino ha dichiarato ‘impossibile riunire la squadra’ per la partita odierna in quanto la quarantena dei granata si è chiusa alla mezzanotte odierna. La Lazio ha già fatto sapere di voler giocare oggi e rifiutato l’ipotesi di uno spostamento a mercoledì. Si ... Leggi su zon (Di martedì 2 marzo 2021) La 25^ giornata di Serie A apre il sipario con il match tra. Con la gara in dubbio causa Covid, Nicola stravolge l’11 granata Latorna in campo contro undecimato dal Coronavirus. Numerose le assenze in casa granada e Nicola dovrà fare i necessità virtù per riuscire a strappare un risultato utile contro una delle compagini più in palla di questa parte di stagione. Ma si giocherà allo stadio Olimpico di Roma? L’incognita c’è anche a meno di 12 ore dal fischio d’inizio. L’ASL diha dichiarato ‘impossibile riunire la squadra’ per la partita odierna in quanto la quarantena dei granata si è chiusa alla mezzanotte odierna. Laha già fatto sapere di volerre oggi e rifiutato l’ipotesi di uno spostamento a mercoledì. Si ...

