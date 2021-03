Daydreamer | anticipazioni 2 marzo | Aziz scopre tutta la verità

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 2 marzo 2021) Tramaoggi 22021 concheunasconcertante e avrà modo di indagare ulteriormente sull'editore Yigit. Una puntata da non perdere! La decisione di Sanem Nuovissima puntata2021 con rivelazioni e colpi di scena molto interessanti, per i nostri protagonisti turchi. Samem per il suo primo libro "La Fenice e l'Albatro" ha riscosso un notevole successo a livello mondiale e mai si sarebbe aspettata di raggiungere un traguardo simile. È ovvio che la trama sia ispirata alla sua storia d'amore con Can e a tutti gli ostacoli che i due innamorati hanno dovuto superare sin dall'inizio. Il fotografo è tornato in città e ha promesso al padre di prendersi cura di lui, mentre vive alla tenuta di Sanem: per la ragazza è un momento ...