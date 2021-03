D’Aversa non ha dubbi: «L’Inter vincerà lo scudetto, le altre non hanno il passo» (Di martedì 2 marzo 2021) Roberto D’Aversa dice la sua sull’esito finale di questo campionato 2020/2021, ecco le parole dell’allenatore del Parma Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole sulla sfida a distanza tra Inter-Milan valida per lo scudetto: «Vince L’Inter ne sono sicuro. È vero che il Milan ha vinto a Roma e il campionato è ancora lungo ma i nerazzurri sono nettamente superiori. Inter e Milan arriveranno rispettivamente prima e seconda. Le altre non hanno il passo» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021) Robertodice la sua sull’esito finale di questo campionato 2020/2021, ecco le parole dell’allenatore del Parma Roberto, tecnico del Parma, rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole sulla sfida a distanza tra Inter-Milan valida per lo: «Vincene sono sicuro. È vero che il Milan ha vinto a Roma e il campionato è ancora lungo ma i nerazzurri sono nettamente superiori. Inter e Milan arriveranno rispettivamente prima e seconda. Lenonil» Leggi su Calcionews24.com

interchannel_ic : - salvione : Parma, D'Aversa amaro: 'Non sappiamo chiudere le partite' - OdeonZ__ : Parma, D'Aversa non ci sta: 'Abbiamo preso gol da mani nei capelli' - Dalla_SerieA : Parma, D'Aversa amaro: 'Non sappiamo chiudere le partite' - - lungoparma : MISTER D’AVERSA AL TERMINE DI SPEZIA-PARMA: “C’È DELUSIONE PER NON AVER PORTATO A CASA I TRE PUNTI”: La Spezia, 27… -

Ultime Notizie dalla rete : D’Aversa non 2 Commenti a: Real Aversa: la rissa, il ricorso, le ammende Corriere di Taranto