283 nuovi contagi in FVG. 2 marzo 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.116 tamponi molecolari sono stati rilevati 283 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,63%. Sono inoltre 3.463 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 196 casi (5,66%). I decessi registrati sono 11, a cui si aggiunge un pregresso afferente al 26 febbraio scorso; i ricoveri nelle terapie calano a 61, mentre quelli in altri reparti risultano essere 380. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.856, con la seguente suddivisione territoriale: 641 a Trieste, 1.428 a Udine, 596 a Pordenone e 191 a Gorizia. I totalmente guariti sono 62.353, i clinicamente guariti 2.048, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 9.765. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia ... Leggi su udine20 (Di martedì 2 marzo 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.116 tamponi molecolari sono stati rilevati 283con una percentuale di positività del 4,63%. Sono inoltre 3.463 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 196 casi (5,66%). I decessi registrati sono 11, a cui si aggiunge un pregresso afferente al 26 febbraio scorso; i ricoveri nelle terapie calano a 61, mentre quelli in altri reparti risultano essere 380. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.856, con la seguente suddivisione territoriale: 641 a Trieste, 1.428 a Udine, 596 a Pordenone e 191 a Gorizia. I totalmente guariti sono 62.353, i clinicamente guariti 2.048, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 9.765. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia ...

natarosso : RT @Riccardi_FVG: ??#Covid: in #Fvg 283 contagi da test molecolare e 196 da antigenico ?? Su 6.116 tamponi molecolari sono stati rilevati 2… - mariacr28250504 : RT @Riccardi_FVG: ??#Covid: in #Fvg 283 contagi da test molecolare e 196 da antigenico ?? Su 6.116 tamponi molecolari sono stati rilevati 2… - Riccardi_FVG : ??#Covid: in #Fvg 283 contagi da test molecolare e 196 da antigenico ?? Su 6.116 tamponi molecolari sono stati rile… - ilovepisa : RT @uslnordovest: #BOLLETTINO #Coronavirus #1marzo ? NUOVI CASI: 283 ? GUARITI: 47.034 (+113) ? DECEDUTI: 6 ?? RICOVERI: 271 (32 in TI) ?? Q… - uslnordovest : #BOLLETTINO #Coronavirus #1marzo ? NUOVI CASI: 283 ? GUARITI: 47.034 (+113) ? DECEDUTI: 6 ?? RICOVERI: 271 (32 in T… -

Ultime Notizie dalla rete : 283 nuovi Fisker abbandona il progetto delle batterie allo stato solido ... di Fisker non si è parlato solo per il suo SUV Ocean e per i suoi progetti di nuovi modelli ... compralo al miglior prezzo da ePrice a 283 euro . 4 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame FONTE ...

Covid Fvg, oggi 283 contagi e 12 morti: i dati del 2 marzo Il bollettino della regione: tasso di positività al 4,63% Sono 283 i nuovi contagi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 2 marzo. Si registrano altri 12 morti. Leggi anche Covid Italia, ecco i contagi nelle Regioni: 2 marzo Nelle ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia Il Sole 24 ORE Coronavirus, ultime notizie in Italia Sono passate da 8 a 9 le regioni che sono sulla soglia critica del 30%, o l'hanno superata, dei posti letto in terapia intensiva occupati dai malati di Coronavirus. Le situazioni più critiche si hanno ...

Covid: in Fvg 479 nuovi positivi, impennata delle vittime Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.116 tamponi molecolari sono stati rilevati 283 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,63%. Sono inoltre 3.463 i test rapidi antigenici realizzati, dai ...

... di Fisker non si è parlato solo per il suo SUV Ocean e per i suoi progetti dimodelli ... compralo al miglior prezzo da ePrice aeuro . 4 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame FONTE ...Il bollettino della regione: tasso di positività al 4,63% Sonocontagi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 2 marzo. Si registrano altri 12 morti. Leggi anche Covid Italia, ecco i contagi nelle Regioni: 2 marzo Nelle ...Sono passate da 8 a 9 le regioni che sono sulla soglia critica del 30%, o l'hanno superata, dei posti letto in terapia intensiva occupati dai malati di Coronavirus. Le situazioni più critiche si hanno ...Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.116 tamponi molecolari sono stati rilevati 283 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,63%. Sono inoltre 3.463 i test rapidi antigenici realizzati, dai ...