Vittoria Ceretti | chi è la modella che farà parte del Festival di Sanremo

Leggi su ck12

(Di lunedì 1 marzo 2021)è unabresciana, nota nel mondo della moda internazionale,del prossimodi, chi è la top model internazionale super ospite aldi(Getty Images)Finisce sulla copertina di Vogue in molti episodi, e ha sfilato sulle più prestigiose passerelle del mondo, ha 22 anni eciperà aldi2021 come super ospite.nasce il 7 Giugno del 1998 a Brescia, attualmente vive a New Yorke ogni tanto fa capolino a Brescia dove è cresciuta con la sua famiglia e suo fratello Guglielmo. Sin dalla tenera ...