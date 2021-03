**Pd: Cuperlo, 'troppo spesso non in grado di parlare al Paese, va rifondato tutto'** (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Bisogna rifondare tutto: a cominciare da un partito che oggi non è in grado di parlare al Paese in troppe realtà". E' uno dei passaggi dell'intervento di Gianni Cuperlo alla Direzione del Pd in corso. "Questa è la mia opinione e quella di altri", spiega all'Adnkronos. Per Cuperlo, Zingaretti all'assemblea del 13 e 14 marzo proponga una linea, una strategia. Indichi la segreteria con cui vuole perseguire quella linea. Su quella base "le componenti sceglieranno e sceglieranno i singoli in libertà ma finalmente sulla politica". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Bisogna rifondare: a cominciare da un partito che oggi non è indialin troppe realtà". E' uno dei passaggi dell'intervento di Giannialla Direzione del Pd in corso. "Questa è la mia opinione e quella di altri", spiega all'Adnkronos. Per, Zingaretti all'assemblea del 13 e 14 marzo proponga una linea, una strategia. Indichi la segreteria con cui vuole perseguire quella linea. Su quella base "le componenti sceglieranno e sceglieranno i singoli in libertà ma finalmente sulla politica".

