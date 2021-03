Gli audio inediti di Palamara con il Corriere e le toghe

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 1 marzo 2021) Stefano Zurlo Al centro dei discorsi la nomina del procuratore di Roma e le carte dell'inchiesta di Perugia. Il ruolo di Davigo Nuove contestazioni, nuove rivelazioni. Lucaè sempre al centro della scena. La procura di Perugia gli ha appioppato un reato pesantissimo, la corruzione in atti giudiziari, lui va in tv, da Massimo Giletti, con alcuni. «È la voce del trojan che intercettava l'ex numero uno dell'Associazione nazionale magiatrati», sintetizza il conduttore. Altri nomi, altri episodi, altre trame in alta definizione. Come essere al cinema e invece siamo nel cuore delle istituzioni. C'è tantissimo materiale nel bagaglio del potente ex consigliere del Csm, al centro di una ragnatela di rapporti opachi, solo in parte raccontati dall'indagine di Perugia. L'ex pm di Roma ha svelato quei maneggi ...