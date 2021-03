Biscotti con scaglie di cioccolato (Di lunedì 1 marzo 2021) Cercate una ricetta comoda e veloce per la merenda o la colazione? Provate questa per i e vedrete che delizia! Ingredienti 270 g di farina 00 130 g di burro 50 ml di olio di semi di girasole 1 uovo 2 cucchiai di succo di limone 90 g di zucchero a velo 50 g di amido di mais 10 g di lievito per dolci 200 g di cioccolato al latte o fondente Iniziamo la preparazione dei quindi per prima cosa spezzate con le mani una tavoletta di cioccolato e poi con un batticarne rompete a pezzetti piccoli e multiforme ( se preferite potete utilizzare le gocce di cioccolato). Quindi continuate la preparazione dei Biscotti: mettete in un contenitore capiente il burro, l’olio di semi, le uova, il limone, lo zucchero a velo ed iniziate a mescolare il tutto Quindi aggiungete all’impasto dei l’amido di mais, il lievito per ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 1 marzo 2021) Cercate una ricetta comoda e veloce per la merenda o la colazione? Provate questa per i e vedrete che delizia! Ingredienti 270 g di farina 00 130 g di burro 50 ml di olio di semi di girasole 1 uovo 2 cucchiai di succo di limone 90 g di zucchero a velo 50 g di amido di mais 10 g di lievito per dolci 200 g dial latte o fondente Iniziamo la preparazione dei quindi per prima cosa spezzate con le mani una tavoletta die poi con un batticarne rompete a pezzetti piccoli e multiforme ( se preferite potete utilizzare le gocce di). Quindi continuate la preparazione dei: mettete in un contenitore capiente il burro, l’olio di semi, le uova, il limone, lo zucchero a velo ed iniziate a mescolare il tutto Quindi aggiungete all’impasto dei l’amido di mais, il lievito per ...

chiariscimi : RT @frencina82: Ero così orgogliosa di aver cenato con insalata e formaggio in fiocchi che mi sono premiata con biscotti e cioccolato. - Trisss_______ : Faccio schifo. Allora stavo studiando ma avevo fame così vado in cucina a prendere i biscotti e poi torno in camer… - williamsmjle : @Rosanna52702609 da una fan di una che vende magliette con scritto “paletti” e “latte e biscotti” effettivamente...… - il_pipe : @SiamolaGente @vitale_f Una è per aver fatto i biscotti, una per i nodi lv. 1, una per i nodi lv.2, poi c'è quella… - Frances78291471 : @Rosanna52702609 Uno che vi frega e due pensate alla vostra che fa magliette con latte e biscotti e ma cosa ne sai,… -