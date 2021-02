“Stragi naziste? Da Germania e Austria qualcosa di più si poteva e si doveva ottenere” | parla il pm dei processi sui massacri in Italia

(Di domenica 28 febbraio 2021) “Si chiude una pagina giudiziaria. E si chiude male, in verità. Nessuno ha scontato la pena inflitta dal giudice“. Dopo che gli ultimi due criminali di guerra che parteciparono alleinsono morti, il velo di amarezza che copre le parole del procuratore generale militare di Roma Marco De Paolis è sempre lo stesso. Già a ilfattoquotidiano.it, qualche anno fa, disse che era frustrante che l’continuasse a condannare e che lacontinuasse a non eseguire le condanne: “Il problema è politico – disse – Anche europeo”. De Paolis, prima a La Spezia e poi a Roma, ha istruito decine disugli eccidi nazifascisti dopo la scoperta dell’Armadio della vergogna, dove i fascicoli erano stati occultati. E’ lui che si è occupato, tra i vari fascicoli, dei ...

Ma, come sappiamo anche noi italiani che abbiamo subito lee gli stessi etiopi che subirono nel 1937 la feroce vendetta fascista contro civili e clero copto per l'attentato al vicerè ...... il comune toscano che fu luogo dell'eccidio del 12 agosto 1944, una delle più tragichedi civili delle milizie. "Una firma " ha affermato il sindaco Marcello Manna - che diventa ...Sono morti gli ultimi due soldati della Guerra Mondiale tedeschi superstiti, condannati all'ergastolo per l'uccisione indiscriminata di militari e civili italiani. Si tratta del centenario Karl Wilhel ...Morti gli ultimi 2 nazisti condannati in Italia: Karl Wilhelm Stark e Alfred Stork: nessuno dei due ha mai fatto un giorno di carcere ...