Flora Canto ancora incinta di Enrico Brignano: «Non volevo dirlo subito, ma poi…» (Di lunedì 1 marzo 2021) Pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale della sua seconda gravidanza, Flora Canto è ospite di Verissimo, dove con lo studio si è collegato anche il compagno, Enrico Brignano. La coppia, non ancora sposata ma con una bambina, parla dei progetti futuri «Sono al quarto mese, aspetto un maschietto che nascerà a fine luglio. Non abbiamo ancora deciso il nome, molto probabilmente dipenderà anche dai gusti di nostra figlia Martina» – ha spiegato Flora Canto a Verissimo – «Non volevo rivelare subito la mia gravidanza, avrei preferito attendere ancora qualche settimana ma con Martina era diventato impossibile: lei è corsa a dirlo a tutti i parenti e amici più stretti. A quel punto abbiamo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 1 marzo 2021) Pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale della sua seconda gravidanza,è ospite di Verissimo, dove con lo studio si è collegato anche il compagno,. La coppia, nonsposata ma con una bambina, parla dei progetti futuri «Sono al quarto mese, aspetto un maschietto che nascerà a fine luglio. Non abbiamodeciso il nome, molto probabilmente dipenderà anche dai gusti di nostra figlia Martina» – ha spiegatoa Verissimo – «Nonrivelarela mia gravidanza, avrei preferito attenderequalche settimana ma con Martina era diventato impossibile: lei è corsa aa tutti i parenti e amici più stretti. A quel punto abbiamo ...

