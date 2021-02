Cagliari, ecco la prima possibile formazione di Semplici (Di domenica 28 febbraio 2021) Probabili formazioni Crotone Cagliari: le possibili scelte di Stroppa e Semplici per il match di questo pomeriggio allo Scida Il Cagliari non può più fallire ed è arrivato alla fatidica “ultima spiaggia”. Questo pomeriggio allo Scida i ragazzi di Semplici dovranno conquistare i tre punti per staccare il Crotone e sfruttare il pareggio tra Parma e Spezia. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari VAI SU CagliariNEWS24 COME ARRIVA IL Cagliari – Praticamente una gara da dentro o fuori in chiave salvezza quella di domani. I sardi del neo tecnico Semplici varano il 3-5-2 con il ritorno da titolare di Pavoletti, in coppia con Joao Pedro, oltre a Nandez che torna mezz’ala al fianco di Nainggolan in cabina di regia. PROBABILE formazione CROTONE ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Probabili formazioni Crotone: le possibili scelte di Stroppa eper il match di questo pomeriggio allo Scida Ilnon può più fallire ed è arrivato alla fatidica “ultima spiaggia”. Questo pomeriggio allo Scida i ragazzi didovranno conquistare i tre punti per staccare il Crotone e sfruttare il pareggio tra Parma e Spezia. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 COME ARRIVA IL– Praticamente una gara da dentro o fuori in chiave salvezza quella di domani. I sardi del neo tecnicovarano il 3-5-2 con il ritorno da titolare di Pavoletti, in coppia con Joao Pedro, oltre a Nandez che torna mezz’ala al fianco di Nainggolan in cabina di regia. PROBABILECROTONE ...

