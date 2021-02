Roma come “Gomorra”: sparatoria in strada a Torre Angela. Un’anziana resta ferita (Di sabato 27 febbraio 2021) Una sparatoria in pieno giorno nella quale è rimasta ferita Un’anziana. È successo a Roma, nella zona di Torre Angela, funestata da diversi casi di criminalità che generano allarme nella popolazione: dai furti allo spaccio. A Roma Un’anziana coinvolta in una sparatoria La sparatoria di Roma si è verificata in via Amico Asperti, vicina alla grande arteria di via di Tor Bella Monaca. L’anziana, un’ottantenne, è stata ferita da un colpo d’arma da fuoco sparato da un uomo contro un’altra persona. L’uomo ha però mancato il suo obiettivo, colpendo invece la signora. Fortunatamente il colpo l’ha presa di striscio e la donna non ha subito conseguenze gravi: medicata sul posto dal 118, è potuta ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 febbraio 2021) Unain pieno giorno nella quale è rimasta. È successo a, nella zona di, funestata da diversi casi di criminalità che generano allarme nella popolazione: dai furti allo spaccio. Acoinvolta in unaLadisi è verificata in via Amico Asperti, vicina alla grande arteria di via di Tor Bella Monaca. L’anziana, un’ottantenne, è statada un colpo d’arma da fuoco sparato da un uomo contro un’altra persona. L’uomo ha però mancato il suo obiettivo, colpendo invece la signora. Fortunatamente il colpo l’ha presa di striscio e la donna non ha subito conseguenze gravi: medicata sul posto dal 118, è potuta ...

