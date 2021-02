Ormai è caos climatico. Meteo di Marzo e Aprile compromesso (Di sabato 27 febbraio 2021) L’Europa è interessata da un anomalo e caldissimo anticiclone che genera temperature altissime. Gli scorsi giorni ci sono stati vari record di temperature elevate. Nei pomeriggi della Germania si è passati da -10°C con i fiumi gelati, a temperature che hanno superato anche abbondantemente i 20°C. Tutto questo è causato da un anomalo anticiclone. Questo genere di alte pressioni d’Estate è causa di atroci ondate di calore che possono innalzare la temperatura anche oltre 40°C nel centro Europa e la Francia. Per non parlare di ciò che succede in Italia. Tutte queste anomalie climatiche poi generano condizioni di Meteo estremo, con possibili future burrasche, ed il rischio di colpi di gelo in Europa e in Italia. Nel frattempo, in Russia, ma Ormai verso gli Urali, il gelo è incontenibile. Eppure, l’anticiclone europeo ha spinto verso est il freddo ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 27 febbraio 2021) L’Europa è interessata da un anomalo e caldissimo anticiclone che genera temperature altissime. Gli scorsi giorni ci sono stati vari record di temperature elevate. Nei pomeriggi della Germania si è passati da -10°C con i fiumi gelati, a temperature che hanno superato anche abbondantemente i 20°C. Tutto questo è causato da un anomalo anticiclone. Questo genere di alte pressioni d’Estate è causa di atroci ondate di calore che possono innalzare la temperatura anche oltre 40°C nel centro Europa e la Francia. Per non parlare di ciò che succede in Italia. Tutte queste anomalie climatiche poi generano condizioni diestremo, con possibili future burrasche, ed il rischio di colpi di gelo in Europa e in Italia. Nel frattempo, in Russia, maverso gli Urali, il gelo è incontenibile. Eppure, l’anticiclone europeo ha spinto verso est il freddo ...

