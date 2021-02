Lignano: nuova pavimentazione spogliatoi Stadio Teghil (Di sabato 27 febbraio 2021) . Si è da poco concluso un ulteriore intervento di riqualificazione dello Stadio Guido Teghil, l’impianto sportivo polifunzionale sito nella Città balneare friulana. È stata infatti sostituita la precedente pavimentazione in linoleum in tutto l’edificio antistante il campo principale. Questa struttura comprende un atrio, gli spogliatoi dei giocatori, gli spogliatoi degli arbitri e alcune altre sale. Il Sindaco della Città di Lignano Sabbiadoro, avv. Luca Fanotto, ha dichiarato: “La nostra Amministrazione ha deciso di procedere con questa ulteriore ed importante riqualificazione per migliorare, ancora una volta, la qualità di questa struttura sportiva. L’impianto riveste un’enorme importanza per l’organizzazione di eventi sportivi e manifestazioni di vario genere, anche di ... Leggi su udine20 (Di sabato 27 febbraio 2021) . Si è da poco concluso un ulteriore intervento di riqualificazione delloGuido, l’impianto sportivo polifunzionale sito nella Città balneare friulana. È stata infatti sostituita la precedentein linoleum in tutto l’edificio antistante il campo principale. Questa struttura comprende un atrio, glidei giocatori, glidegli arbitri e alcune altre sale. Il Sindaco della Città diSabbiadoro, avv. Luca Fanotto, ha dichiarato: “La nostra Amministrazione ha deciso di procedere con questa ulteriore ed importante riqualificazione per migliorare, ancora una volta, la qualità di questa struttura sportiva. L’impianto riveste un’enorme importanza per l’organizzazione di eventi sportivi e manifestazioni di vario genere, anche di ...

Ultime Notizie dalla rete : Lignano nuova STADIO TEGHIL, NUOVA PAVIMENTAZIONE PER GLI SPOGLIATOI Lo stadio dallo scorso anno è diventato la casa del Pordenone, portando a Lignano la Serie B. La nostra Città è onorata della scelta ed ha ormai stretto un solido rapporto di collaborazione, sia con ...

il costo sostenuto dall'amministrazione e quello per l'annunciata nuova campagna di acquisto di 5. che fa parte del patrimonio del Comune, situata al parco di Lignano lasciata a se stessa da vari ...

Lignano. Pronta la nuova pavimentazione degli spogliatoi dello Stadio Teghil Nordest24.it Lignano: nuova pavimentazione spogliatoi Stadio Teghil . Si è da poco concluso un ulteriore intervento di riqualificazione dello Stadio Guido Teghil, l’impianto sportivo polifunzionale sito nella Città ...

