La metamorfosi di Noemi e l’ipocrisia del web

(Di venerdì 26 febbraio 2021) «Cosa vedi quando ti guardi allo specchio? Ti piaci? Sei fuori fuoco? Succede. È capitato anche a me di perdermi. Di non riconoscermi più. E ho dovuto faticare. Tagliare i fili con il mio passato, per trovare una nuova me». «Avevo bisogno di sentirmi in movimento…Sorvolare le voci che tanto, comunque sei, non vai bene. Burrosa? Dimagrisci! Scheletrica? Fortificati! Sposata? Sbagliata! Single? Sfigata! E invece c’è morbidezza nella magrezza. E potenza, nella fragilità. E maternità anche se non sei ancora madre». E ancora: «Chiudere gli occhi e ascoltarsi. E non accettare mai che qualcuno ti dica quando, se e come cambiare. Perché vai bene solo se vai bene a te». Questa una parte del bellissimo monologo che Veronica Scopelliti, in arte, ha scritto per Vanity Fair, ad una settimana dall’inizio del festival di Sanremo, per raccontarsi e raccontare il suo cambiamento, ...