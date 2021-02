Diletta Leotta con Daniele Battaglia, dopo la radio c'è la cena a casa (Di venerdì 26 febbraio 2021) Chi saranno i misteriosi commensali di Diletta Leotta? La presentatrice è stata fotografata all'uscita dalla radio insieme al collega Daniele Battaglia. Poche ore dopo lei da casa postava video di una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 febbraio 2021) Chi saranno i misteriosi commensali di? La presentatrice è stata fotografata all'uscita dallainsieme al collega. Poche orelei dapostava video di una ...

quelliche_rai2 : In esclusiva a #QCC, una luminosa Diletta Leotta racconta i retroscena della sua love story. ??? @brendalodigiani - MediasetTgcom24 : Il regalo d’amore di Diletta Leotta a Can Yaman? Cassius #dilettaleotta - infoitcultura : Continuano i messaggi d'amore di Can Yaman a Diletta Leotta (ma alcuni fan non ci credono) - infoitcultura : Can Yaman e Diletta Leotta inseparabili, il posto in cui sono stati beccati ultimamente è decisamente insolito - infoitcultura : Can Yaman dal parrucchiere con Diletta Leotta: ancora finzione o è amore? -