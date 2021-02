Asst Lodi | L' ospedale di Codogno non chiuderà la chirurgia

AsstLodi : ?? Chirurgia Generale a Codogno: nessuna chiusura ?? ??Leggi qui la nota ufficiale: -

Ultime Notizie dalla rete : Asst Lodi

IL GIORNO

Codogno (), 26 febbraio 2021 - "L 'Ospedale di Codogno non rischia l'addio alla Chirurgia : tale notizia è del tutto priva di fondamento". Così l'diha con forza smentito le voci che nei giorni scorsi parlavano di un rischio di riduzione dei servizi ospedalieri nel presidio del Basso Lodigiano. L'Azienda, infatti, spiega che l'...A lasciare il Lodigiano nei mesi scorsi, alla fine della prima ondata, era stati anche tutta la governance dell'di, la prima in Italia ad affrontare la lotta al Covid. Si tratta della ...Codogno (Lodi), 26 febbraio 2021 - “L’Ospedale di Codogno non rischia l’addio alla Chirurgia: tale notizia è del tutto priva di fondamento". Così l'Asst di Lodi ha con for ...Il dottore reclutato dal Pronto soccorso. Nuove assunzioni, ma i numeri non coprono le necessità Lodi, 26 febbraio 2021 - Da una settimana un medico, esperto nella gestione delle emergenze, in pension ...