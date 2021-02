Salto con gli sci femminile, Ema Klinec trionfa a sorpresa sul Normal Hill ai Mondiali di Oberstdorf. Argento Lundby, bronzo Takanashi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ema Klinec compie una grandissima impresa sul trampolino piccolo di Oberstdorf e regala alla Slovenia la medaglia d’oro nel primo evento dei Campionati Mondiali 2021 di Salto con gli sci. La 22enne nativa di Kranj ha disputato una gara sostanzialmente perfetta, facendo saltare il banco contro pronostico e conquistando la prima vittoria individuale della carriera a livello senior dopo aver raccolto la bellezza di 11 podi in Coppa del Mondo senza successi. Klinec, ottima terza ieri in qualificazione, si è letteralmente superata quest’oggi dimostrandosi la più solida del lotto sulle due serie di gara e mettendosi al collo una medaglia d’oro davvero insperata alla vigilia della manifestazione. La sfortunata saltatrice slovena, protagonista negli ultimi anni di diversi gravi infortuni (l’ultimo a Planica ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) Emacompie una grandissima impresa sul trampolino piccolo die regala alla Slovenia la medaglia d’oro nel primo evento dei Campionati2021 dicon gli sci. La 22enne nativa di Kranj ha disputato una gara sostanzialmente perfetta, facendo saltare il banco contro pronostico e conquistando la prima vittoria individuale della carriera a livello senior dopo aver raccolto la bellezza di 11 podi in Coppa del Mondo senza successi., ottima terza ieri in qualificazione, si è letteralmente superata quest’oggi dimostrandosi la più solida del lotto sulle due serie di gara e mettendosi al collo una medaglia d’oro davvero insperata alla vigilia della manifestazione. La sfortunata saltatrice slovena, protagonista negli ultimi anni di diversi gravi infortuni (l’ultimo a Planica ...

chetempochefa : Complimenti a #LarissaIapichino che fa la storia: con un salto di 6,91 metri, eguaglia nel salto in lungo il record… - repubblica : Il salto da record di Larissa Iapichino: eguaglia mamma Fiona May - SkyRacingTeam : ?? «È un onore per me poter fare il salto di categoria con questi colori. Sarà una stagione indimenticabile perché…»… - Alice63702135 : Hai detto che sei pazzo di me... Perché ti faccio ridere, perché ti lascio i tuoi spazi, perché quando arrivi a ora… - Ferdinandogagl3 : #Zielinski, quando vuole, sa essere il fattore che consente al #Napoli il vero salto di qualità. Facilità nel calci… -